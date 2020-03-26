2020-03-26T08:47:36+03:00
Общество

Ижевчане смогут помочь малоимущим пенсионерам на изоляции

Епархия запустила проект помощи нуждающимся
Анастасия Волкова
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Ижевчане могут помощь пенсионерам, находящимся на изоляции из-за коронавируса. ФОТО: PixabayИжевчане могут помощь пенсионерам, находящимся на изоляции из-за коронавируса. ФОТО: Pixabay
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Ижевчане смогут помочь одиноким малоимущим пенсионерам и остронуждающимся семьям, которые находятся на изоляции из-за коронавируса. Благотворительный проект запустила Ижевская епархия. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Сейчас идет набор волонтеров для фасовки продуктов и бесконтактной доставке продовольственных товаров по квартирам. Записаться можно по телефону +7-912-767-06-90. Также объявлен сбор продуктов и санитарно-гигиенических средств.

- Медицинские маски, перчатки одноразовые, антисептики и продукты питания длительного хранения можно привезти по предварительному согласованию по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 158а. Телефон: +7-912-850-27-07. В дальнейшем будут открыты дополнительные пункты сбора, - рассказали в епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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