Ижевчане смогут помочь малоимущим пенсионерам на изоляции
Ижевчане смогут помочь одиноким малоимущим пенсионерам и остронуждающимся семьям, которые находятся на изоляции из-за коронавируса. Благотворительный проект запустила Ижевская епархия. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Сейчас идет набор волонтеров для фасовки продуктов и бесконтактной доставке продовольственных товаров по квартирам. Записаться можно по телефону +7-912-767-06-90. Также объявлен сбор продуктов и санитарно-гигиенических средств.
- Медицинские маски, перчатки одноразовые, антисептики и продукты питания длительного хранения можно привезти по предварительному согласованию по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 158а. Телефон: +7-912-850-27-07. В дальнейшем будут открыты дополнительные пункты сбора, - рассказали в епархии.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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