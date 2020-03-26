2020-03-26T18:13:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Приостановление деятельности кинотеатров и права работников на «удаленке»: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 26 марта

Рассказываем о новостях за день
Дарья ПОРСЕВА
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26 марта, в четверг, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о приостановлении деятельности развлекательных центров, кинотеатров и фитнес-центров в период с 28 марта по 5 апреля (подробнее).

Что еще произошло:

- Могут ли работодатели Ижевска заставить сотрудников выйти на работу в неделю выходных из-за коронавируса?

- Какие данные по заболевшим коронавирусом в Удмуртии приводит Минздрав республики?

- Роспотреб по Удмуртии: таксисты должны быть обеспечены масками и пользоваться антисептиками.

- Ижевчане смогут помочь одиноким малоимущим пенсионерам и остронуждающимся семьям, которые находятся на изоляции из-за коронавируса.

- Как проверяли жителей многоэтажки Ижевска, где обнаружили больного коронавирусом? Журналист "Комсомолки" нашел несколько соседей одного из них и пообщался с ними.

А также, театр «Молодой человек» внес коррективы в расписание показов спектаклей

Отменяются показы спектаклей, запланированных в апреле/мае 2020 года: - «Колымские рассказы» 3 апреля - «Кондуит и Швамбрания» 14 апреля - «Огни» 21 апреля - «Конармия» 30 апреля - «Последняя лента Крэппа» 15 мая.

Билеты, которые были куплены в кассе театра, подлежат возврату в кассу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Приостановление деятельности кинотеатров и права работников на «удаленке»: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 26 марта
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