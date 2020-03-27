Руководитель Роспотребнадзора по Удмуртии: «Не все желающие смогут обследоваться на коронавирус»

27 Март 2020 2020-03-27T12:54:31+03:00

Читатели «Комсомолки» интересуются можно ли сдать анализы на коронавирус, даже если не выезжали за границу

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Руководитель управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина рассказала, кто может сдать анализы на коронавирус.

- В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России, обязательно должен быть эпиданамнез – это лица, вернувшиеся из стран неблагоприятных по коронавирусной инфекции. А сейчас это все вернувшиеся из-за рубежа. Врачи обязательно спрашивают пациента на любом приеме – это нужно, чтобы не пропустить случаи заболевания, - рассказала Наталья Матюшина.

По словам специалиста, только выяснив эпиданамнез и симптомы врач определяет, нужно ли обследовать пациента на коронавирус. Тем не менее, жители республики могут по желанию обследоваться на другие респираторные инфекции.

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Глава Удмуртии о мерах безопасности во время коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU