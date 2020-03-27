В нерабочую неделю в Ижевске будут работать 83 дежурные группы в детских садах

27 Март 2020 2020-03-27T16:28:04+03:00

Группы организованы для детей, чьи родители будут работать

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В Ижевске на период нерабочей недели - с 30 марта по 3 апреля, в детских садах будут работать дежурные группы. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- Дежурные группы организованы для детей, чьи родители работают в непрерывно действующих организациях, медицинских и аптечных организациях, организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организациях, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций, - говорится в сообщении.

Всего в указанный период будет работать 83 детских сада, такое же число составит количество дежурных групп для приема детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU