В нерабочую неделю в Ижевске будут работать 83 дежурные группы в детских садах
В Ижевске на период нерабочей недели - с 30 марта по 3 апреля, в детских садах будут работать дежурные группы. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.
- Дежурные группы организованы для детей, чьи родители работают в непрерывно действующих организациях, медицинских и аптечных организациях, организациях, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организациях, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций, - говорится в сообщении.
Всего в указанный период будет работать 83 детских сада, такое же число составит количество дежурных групп для приема детей.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- За сутки у жителей Удмуртии мошенниками похищено почти 1,5 млн рублей.
- Расписание автобусов в Ижевске в связи с объявленной нерабочей неделей изменится.
- Руководитель Роспотребнадзора по Удмуртии: «Не все желающие смогут обследоваться на коронавирус».
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»