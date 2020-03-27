Какая погода ждет ижевчан в выходные?
В предстоящие выходные в Ижевске ожидается теплая погода, без осадков. Ночью и утром на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.
По данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 28 марта, днем ожидается +7…+10 градусов, ночью +2…+4 градуса, облачно с прояснениями.
В воскресенье, 29 марта, днем ожидается +7…+10 градусов, ночью +4…+6 градусов, пасмурно.
В понедельник, 30 марта, днем ожидается +11…+12 градусов, ночью +3…+5 градусов, пасмурно. В середине следующей недели ожидается похолодание до -4 градусов, в конце недели вновь потеплеет до +6 градусов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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