Министр здравоохранения Удмуртии: на 30 марта в республике под наблюдением 1175 жителей

30 Март 2020 2020-03-30T11:27:01+03:00

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Во время оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса в Удмуртии, министр здравоохранения республики доложил о текущей обстановке.

- С начала февраля в лаборатории Роспотребнадзора было проведено 2316 исследований, 4 пробы оказались положительными. На 30 марта в республике под наблюдением находится 1175 человек. С различными респираторными заболеваниями в стационарах проходят лечение 34 человека. Из инфекционной больницы выписывают 5 человек, - сообщил Георгий Щербак.

Также сотрудники Роспотребнадзора совместно с полицией проводят рейды по проверке режима самоизоляции и соблюдению распоряжения о приостановлении работы мест массового скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU