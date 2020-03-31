На свадьбу в Ижевске можно будет пригласить не более 10 гостей
В Ижевске не отменят уже назначенные свадьбы на 30 марта - 3 апреля. Однако присутствовать на церемонии смогут не более десяти человек. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.
Во вторник будут осуществляться регистрация браков в Управлении ЗАГС, в четверг - в Устиновском ЗАГСе, в пятницу и субботу в Доме Дружбы народов.
Отделения ЗАГС будут принимать с 30 марта по 3 апреля только тех, кому нужно зарегистрировать рождение или смерть. Рождение можно зарегистрировать в Ленинском и Устиновском отделах ЗАГС и управлении ЗАГС, а смерть по адресу ул. Пастухова, 86. Прием осуществляется по обычному графику. Остальные участки отделов ЗАГС не будут работать во избежание распространения коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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