Минздрав Удмуртии: новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет
В Удмуртии на утро 31 марта новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.
- На данный момент в республиканской инфекционной больнице на стационарном лечении находится 40 человек. Всего под наблюдением – 1368 человек, - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки с наблюдения снято 83 человека.
Напомним, глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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