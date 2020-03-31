Минздрав Удмуртии: новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет

31 Март 2020 2020-03-31T10:38:19+03:00

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В Удмуртии на утро 31 марта новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

- На данный момент в республиканской инфекционной больнице на стационарном лечении находится 40 человек. Всего под наблюдением – 1368 человек, - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки с наблюдения снято 83 человека.

Напомним, глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU