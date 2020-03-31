2020-03-31T18:24:48+03:00
Общество

Трех человек выпишут в Ижевске после коронавирусной инфекции

Болезнь подтвердили у четырех человек
Анастасия Захарова
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Трех человек, переболевших коронавирусной инфекцией, выпишут в ближайшее время. Об этом журналистам рассказала Марина Петренко, заместитель главного врача республиканской инфекционной больницы.

- В настоящее время на территории инфекционной больницы находятся на госпитализации 40 человек. Это лица, прибывшие с территорий неблагоприятных по коронавирусу, а также члены их семей. Из 40 человек у четырех подтвердили коронавирусную инфекцию. Состояние этих пациентов удовлетворительное, трое уже готовятся на выписку. Они сдают контрольные анализы, - пояснила Марина Петренко.

Четвертый пациент поступил позже других. Поэтому его выпишут после сдачи контрольных анализов.

Всего в инфекционной больнице 300 коек. Но больница готова принять около 200 пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее: каждый больной должен размещаться в отдельном боксе. Для этого готовы задействовать и детский, и взрослый корпус поликлиники. Также продумывают план на случай, если пациентов будет больше.

- Если население осознанно отнесется к мероприятиям, которые регламентированы главой республики и останутся дома, то другие больницы не понадобятся. Мы планируем и худший вариант развития событий, поэтому активно обсуждаются резервные медицинские организации, в которых может осуществляться госпитализация пациентов с подозрением на коронавирус, - сказала врач.

Напомним, сегодня глава Удмуртии ввел режим самоизоляции: теперь выходить из дома можно будет только чтобы выбросить мусор, сходить в ближайший магазин и погулять с питомцем.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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