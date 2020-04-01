«Сиди дома!»: певец из Удмуртии сочинил песню про самоизоляцию и коронавирус

1 Апр 2020 2020-04-01T17:25:24+03:00

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Певец и музыкант из Удмуртии Марк Юсим, который сейчас живет в Москве, сочинил песню про самоизоляцию и коронавирус - #сидидома. Об этом он написал в соцсетях.

- В условиях карантина перехожу на домашний режим, но это не мешает мне сочинять новую музыку! К сожалению, не все услышали призыв властей остаться дома, поэтому мы с @ventel23 (с поэтом, автором текстов песен, сценаристом Вениамином Борисовым – Прим. ред.) собрали главные тренды карантина и написали ободряющую песню про то, что вы и так знаете: #сидидома! — написал на своей страничке в соцсетях Марк.

Несмотря на режим самоизоляции певец продолжает работать в домашней студии над музыкой, а также делает музыку на заказ. Всем ижевчанам молодой человек пожелал скорейшего выхода из карантина и здоровья.

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Уроженец Удмуртии написал песню о самоизоляции и коронавирусе. В условиях карантина перехожу на домашний режим, но это не мешает мне сочинять новую музыку! К сожалению, не все услышали призыв властей остаться дома, поэтому мы с @ventel23 собрали главные тренды карантина и написали ободряющую песню про то, что вы и так знаете: #сидидома!!!! Делитесь песней с друзьями, ставьте хештег #сидидома и не забывайте упоминать авторов, нам будет приятно!

ИСТОЧНИК KP.RU