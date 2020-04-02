Ижевчанина осудили за мошенничество в интернете

2 Апр 2020 2020-04-02T08:59:12+03:00

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В Ижевске осудили местного жителя, который обвинялся в мошенничестве в интернете. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

- Установлено, что мужчина брал в пользование по объявлениям в интернете видеокамеру и аппарат для химчистки и сдавал их в ломбард. Деньгами распоряжался в личных целях, - сообщает пресс-служба.

Ущерб составил более 60 тысяч рублей. В судебном заседании мужчина признал свою вину.

Суд, с учетом ранее имевшихся судимостей за совершение аналогичных преступлений, назначил ему наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU