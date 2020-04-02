2020-04-02T09:31:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за режима самоизоляции в Удмуртии до июня отменили регистрацию браков

Жителей просят воздержаться от личного посещения ЗАГСов
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии из-за режима самоизоляции отменили регистрацию браков предположительно до 1 июня 2020 года. Об этом сообщается на сайте комитета по делам ЗАГС по республике.

- Приостанавливается государственная регистрация актов гражданского состояния, кроме регистрации рождения и смерти. Жителей просим воздержаться от личного посещения органов ЗАГС и подавать заявления через госуслуги. Тем жителям, которые уже подали заявление необходимо изменить дату регистрации заключения брака, - отмечается в сообщении.

Однако, есть и исключения. Например, брак может быть зарегистрирован в присутствии лиц, вступающих в брак, но без приглашенных гостей.

О возобновлении предоставления органами ЗАГС государственных услуг в обычном режиме будет сообщено дополнительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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