2020-04-01T18:36:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Штрафы за нарушение режима самоизоляции и специальные пропуска: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 1 апреля

Собрали важные новости за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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1 апреля журналисты «Комсомолки» постарались разобраться, как будет работать режим самоизоляции для жителей. Что можно, чего делать лучше не стоит. Рассказываем подробнее:

- «Комсомолка» ответила на самые распространенные вопросы ижевчан о новом режиме.

- Безлюдная Центральная площадь, торговые центры и кинотеатры... Фотограф "Комсомолки" прошелся по некогда оживленным улицам и общественным пространствам. Смотрим большой фоторепортаж.

- Выплатят ли безработным ижевчанам компенсацию из-за коронавируса.

- «Мы - щит для республики»: как изготавливают медицинские маски в Удмуртии.

- Как будет ходить общественный транспорт в Ижевске во время действия режима самоизоляции.

- Нарушение домашнего режима самоизоляции в Ижевске: какие штрафы предусмотрены.

- Пропуска в Ижевске в период самоизоляции: кто может получить и где.

- Продолжаем рассказывать, как будет действовать введенный режим самоизоляции. Журналист "Комсомолки" узнал, можно ли в этот период передвигаться по городу на машине.

По данным Минздрава Удмуртии на 1 апреля под наблюдением находится 1406 человек. В инфекционной больнице на стационарном лечении находится 37 человек. За 31 марта в лаборатории Роспотребнадзора проведено 554 исследования на коронавирус, новых подтвержденных случаев заболевания нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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