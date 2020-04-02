2020-04-02T18:02:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Индекс самоизоляции в Ижевске на четверку

Максимальное количество баллов – 5
Дарья ПОРСЕВА
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Компания «Яндекс» запустила новую индексацию - «Самоизоляция». В режиме онлайн выводится оценка уровня самоизоляции во всех российских городах. Столицу Удмуртии оценили в 4 балла из 5 возможных.

- Если индекс такой же, как в час пик обычного буднего дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться, - отметили в «Яндексе».

При этом в Казане и Уфе - 3,9 балла, в Кирове 3,8, в Перми 4,3. В Москве индекс составил 3,3 балла, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге - в 3,4, в Нижнем Новгороде - в 3,8.

Напомним, с 18:00 31 марта 2020 года в Удмуртии ввели режим самоизоляции для жителей всех возрастов (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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