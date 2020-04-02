Индекс самоизоляции в Ижевске на четверку

2 Апр 2020 2020-04-02T18:02:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Компания «Яндекс» запустила новую индексацию - «Самоизоляция». В режиме онлайн выводится оценка уровня самоизоляции во всех российских городах. Столицу Удмуртии оценили в 4 балла из 5 возможных.

- Если индекс такой же, как в час пик обычного буднего дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться, - отметили в «Яндексе».

При этом в Казане и Уфе - 3,9 балла, в Кирове 3,8, в Перми 4,3. В Москве индекс составил 3,3 балла, в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге - в 3,4, в Нижнем Новгороде - в 3,8.

Напомним, с 18:00 31 марта 2020 года в Удмуртии ввели режим самоизоляции для жителей всех возрастов (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Режим самоизоляции в Удмуртии: будут ли закрыты границы республики.

- В каком случае ижевчанам можно будет выйти из квартиры во время режима самоизоляции.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU