Список организаций, которые смогут выйти 6 апреля на работу назвал глава Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов в прямом эфире назвал организации, которые смогут восстановить работы в понедельник, 6 апреля.
- Непрерывное производство и все исполнители гособорон заказа, частные клиники, в том числе стоматология, лизинговые компании, строительные магазины в сельских районах. Также могут работать автосервисы и автомойки, магазины автозапчастей, магазины с товарами для новорожденных, магазины по продаже товаров для садоводчества и огородничества. Работать будет дежурный МФЦ, пункты выдачи онлайн-заказов и службы доставки. Еще могут работать бытовые услуги на дому (парикмахерские, салоны красоты) - по предварительной записи через портал госуслуг Удмуртии, - отметил Александр Владимирович.
При этом работают те компании, которые создали условия для дистанционной работы.
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Александр Бречалов глава Удмуртии продлил режим самоизоляции до 30 апреля .
ИСТОЧНИК KP.RU
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