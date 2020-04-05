2020-04-05T15:32:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Жителей Сарапула попросили не покидать город

На выезде будут дежурить полицейские
Людмила Куликова
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Удмуртии в связи с эпидемиологической ситуацией администрация Сарапула обратилась к жителям города с просьбой воздержаться от выездов из города. По сообщениям пресс-службы администрации города, теперь на границах Сарапула будут дежурить наряды полиции.

- За нарушение режима самоизоляции грозит административная ответственность. На граждан могут быть наложены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей, на должностные лица – от 10 до 50 тысяч рублей, на ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридические лица – от 100 до 300 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба главы и администрации Сарапула.

Отметим, новый случай заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии зарегистрирован 4 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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