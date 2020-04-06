2020-04-06T12:39:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Минздрав Удмуртии: на утро 6 апреля новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет

Всего под наблюдением находится 1082 человека
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии на утро 6 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.

- Всего под наблюдением находится 1082 человека, из них 96 детей. В инфекционной больнице с различными респираторными заболеваниями на стационарном лечении находится 66 человек. За весь период в республике подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, - сообщает пресс-служба.

Напомним, троих местных жителей, с подтвержденным диагнозом – коронавирус, выписали из больницы, так как они вылечились.

Ранее в выходные глава Удмуртии сообщил о новом подтвержденном пятом случае заражения инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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