Минздрав Удмуртии: на утро 6 апреля новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет
В Удмуртии на утро 6 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
- Всего под наблюдением находится 1082 человека, из них 96 детей. В инфекционной больнице с различными респираторными заболеваниями на стационарном лечении находится 66 человек. За весь период в республике подтверждено 5 случаев заражения коронавирусом, - сообщает пресс-служба.
Напомним, троих местных жителей, с подтвержденным диагнозом – коронавирус, выписали из больницы, так как они вылечились.
Ранее в выходные глава Удмуртии сообщил о новом подтвержденном пятом случае заражения инфекцией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Жена больного коронавирусом ижевчанина попала в больницу с пневмонией. Что показывают результаты тестов?
- Фоторепортаж: как обрабатывают дома Ижевска во время коронавируса?
- Шьют маски и развозят продукты: как жители Удмуртии сплотились во время коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»