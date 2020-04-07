Студента ижевского вуза задержали полицейские за незаконное хранение наркотиков
В Ижевске в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 20-летний студент ВУЗа. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- При личном досмотре у студента было обнаружено два свертка с наркотическим средством. По месту жительства также был проведен обыск и обнаружено и изъято еще два свертка с веществом, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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