Студента ижевского вуза задержали полицейские за незаконное хранение наркотиков

7 Апр 2020 2020-04-07T16:42:22+03:00

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В Ижевске в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан 20-летний студент ВУЗа. Его подозревают в незаконном хранении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- При личном досмотре у студента было обнаружено два свертка с наркотическим средством. По месту жительства также был проведен обыск и обнаружено и изъято еще два свертка с веществом, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Теперь молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU