47-летний житель Удмуртии заставлял употреблять наркотики 16-летнюю девушку
В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его подозревают в склонении 16-летней знакомой к потреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что неработающий, ранее судимый мужчина в своем доме склонял 16-летнюю знакомую к курению синтетического наркотика. При этом в ходе обыска по месту жительства, полицейские обнаружили 840 г конопли. Мужчина пояснил, что растение собрал сам недалеко от места проживания, - сообщает пресс-служба.
На данный момент возбуждено два уголовных дела. В первом случае мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Глава Удмуртии прокомментировал выступление президента России Путина.
- Несколько новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии.
- Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»