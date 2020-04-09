47-летний житель Удмуртии заставлял употреблять наркотики 16-летнюю девушку

9 Апр 2020 2020-04-09T15:03:47+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его подозревают в склонении 16-летней знакомой к потреблению наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Установлено, что неработающий, ранее судимый мужчина в своем доме склонял 16-летнюю знакомую к курению синтетического наркотика. При этом в ходе обыска по месту жительства, полицейские обнаружили 840 г конопли. Мужчина пояснил, что растение собрал сам недалеко от места проживания, - сообщает пресс-служба.

На данный момент возбуждено два уголовных дела. В первом случае мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU