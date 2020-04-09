Дистанционное обучение: как школьники, родители и учителя Ижевска справляются с уроками

9 Апр 2020 2020-04-09T18:37:06+03:00

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«Комсомолка» продолжает онлайн-марафон #Ижевсквместе. 9 апреля в эфире со специалистами обсуждали дистанционную систему обучения. Как налажен процесс? Насколько он эффективен? С какими трудностями столкнулись? Как вообще система образования справляется с таким вызовом?

На вопросы ответили Елена Юрьевна Землякова начальник Управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобрнауки Удмуртии,

- Марина Никитина, директор ижевской Гимназии №56,

- Наталья Дьяконова, директор Интеллектуального клуба "REBUS", педагог-психолог, тьютор.

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Дистанционная школа в Удмуртии: учимся по-новому.На вопросы отвечают: Елена Юрьевна Землякова начальник Управления дошкольного, общего и дополнительного образования Минобрнауки УР Марина Никитина, директор ижевской Гимназии №56 Наталья Дьяконова, директор Интеллектуального клуба "REBUS", педагог-психолог, тьютор Подключайтесь!

ИСТОЧНИК KP.RU