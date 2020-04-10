Продуктовые наборы выдадут малообеспеченным семьям Удмуртии

10 Апр 2020 2020-04-10T05:56:59+03:00

Эта поддержка выделена в сложных условиях по коронавирусу

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Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что принято решение выдавать продуктовые наборы еще одной категории граждан – малообеспеченным семьям. Доход на одного члена семьи в этом случае не должен превышать размер прожиточного минимума – немногим больше 9 тысяч рублей.

- Так что дополнительно еще 19 000 семей Удмуртии получат такую поддержку, - подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что председатель правительства и представители прокуратуру разбираются по жалобам некоторых жителей на состав продуктовых наборов для многодетных семей. - Проверка показывает, что из общего объема наборов – порядка 46 тысяч – проблемных было порядка 7-8 сотен, в основном, в Ижевске. При этом мы видим, что большинству многодетных семей эти наборы очень важны и нужны, особенно жителям районов. Безусловно, эту меру поддержки мы продолжим, - заявил Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU