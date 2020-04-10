2020-04-10T05:56:59+03:00
Общество

Продуктовые наборы выдадут малообеспеченным семьям Удмуртии

Эта поддержка выделена в сложных условиях по коронавирусу
Инга Коган
Поделиться:
пресс-служба Минобрнауки Удмуртиипресс-служба Минобрнауки Удмуртии
Изменить размер текста:

Глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира в соцсетях сообщил, что принято решение выдавать продуктовые наборы еще одной категории граждан – малообеспеченным семьям. Доход на одного члена семьи в этом случае не должен превышать размер прожиточного минимума – немногим больше 9 тысяч рублей.

- Так что дополнительно еще 19 000 семей Удмуртии получат такую поддержку, - подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что председатель правительства и представители прокуратуру разбираются по жалобам некоторых жителей на состав продуктовых наборов для многодетных семей. - Проверка показывает, что из общего объема наборов – порядка 46 тысяч – проблемных было порядка 7-8 сотен, в основном, в Ижевске. При этом мы видим, что большинству многодетных семей эти наборы очень важны и нужны, особенно жителям районов. Безусловно, эту меру поддержки мы продолжим, - заявил Бречалов.

К другим новостям:

- Вопросы, связанные с выдачей продуктовых наборов для школьников в Удмуртии, проверит прокуратура

- «Исключение из партии «Единая Россия» и административное дело»: российский чиновник устроил дебош в аэропорту Ижевска

Есть вопрос: как ижевчанам правильно утилизировать медицинскую маску?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Среднемесячная зарплата в Удмуртии составила почти 34 тысячи рублей
Продуктовые наборы выдадут малообеспеченным семьям Удмуртии
Водитель-женщина сбила девушку на пешеходном переходе в Ижевске
Глава Удмуртии: «Есть заразившийся коронавирусом из первой городской больницы»
Дистанционное обучение: как школьники, родители и учителя Ижевска справляются с уроками
Штрафы за нарушение самоизоляции в Ижевске увеличат до 40 тысяч рублей
Могут ли оштрафовать в Ижевске пенсионеров, которые вышли прогуляться?
11 апреля ограничат движение на перекрестке улиц Кирова и Карла Маркса в Ижевске
Госавтоинспекция Удмуртии перешла на особый режим работы
«Важен диалог»: власти Ижевска и общественники проверили состояние улицы Берша после зимы
47-летний житель Удмуртии заставлял употреблять наркотики 16-летнюю девушку
Tele2 второй год подряд завоевывает «Оскар» в клиентском обслуживании
9 апреля в Удмуртии зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом
Глава Удмуртии прокомментировал выступление президента России Путина
Смогут ли беременные или ижевчане с хроническими заболеваниями уйти на больничный по самоизоляции?
В какие больницы доставляют жителей Ижевска с подозрением на коронавирус?
Жителя Удмуртии осудят за поджог дома и угрозы убийством
60-летний водитель иномарки в Удмуртии врезался в стоящий КамАЗ
Ижевчанин похитил деньги у жителя Смоленской области
Пенсионерке из Удмуртии пришлось вылезать по простыням из окна, чтобы выбраться из запертой квартиры
Минздрав Удмуртии: на утро 9 апреля новых случаев заражения коронавирусом нет
Когда в лесах Удмуртии начнется пожароопасный сезон?
«Носить маски и мыть руки»: фигуристка из Ижевска Алина Загитова дала 5 советов, как уберечься от коронавируса
Дополнительные 25 млн рублей выделят Минздраву Удмуртии на борьбу с коронавирусом
Есть вопрос: как ижевчанам правильно утилизировать медицинскую маску?
Как работает полиция в Удмуртии при коронавирусе: рейды, патрули и приостановление приема граждан
Житель Удмуртии до смерти избил знакомого