2020-04-10T08:28:11+03:00
Общество

Ремонт памятников к 75-летию Великой победы начался в Удмуртии

Акция началась в нескольких районах
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Александр БречаловФото: Александр Бречалов
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В Удмуртии начали ремонт памятников, посвященных 75-летию Великой победы. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.

- Все памятники нуждаются в уходе и соответствующем содержании. Так, акция стартовала одновременно в нескольких районах. В Ярском районе завершают ремонт памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, также будут ремонтировать памятники в Малопургинском, Воткинском, Сарапульском, Увинском, Алнашском, Завьяловском районах, - отметил глава региона.

Фото: Александр Бречалов

Фото: Александр Бречалов

Всего в Удмуртии 986 мемориальных объектов, из них 33 воинских захоронений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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