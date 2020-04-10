Ремонт памятников к 75-летию Великой победы начался в Удмуртии
В Удмуртии начали ремонт памятников, посвященных 75-летию Великой победы. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на странице в соцсетях.
- Все памятники нуждаются в уходе и соответствующем содержании. Так, акция стартовала одновременно в нескольких районах. В Ярском районе завершают ремонт памятника воинам погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг, также будут ремонтировать памятники в Малопургинском, Воткинском, Сарапульском, Увинском, Алнашском, Завьяловском районах, - отметил глава региона.
Фото: Александр Бречалов
Всего в Удмуртии 986 мемориальных объектов, из них 33 воинских захоронений.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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