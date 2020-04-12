Прокуратура Удмуртии проведет проверку в связи с гибелью 6 жителей Сарапула
Прокуратурой Удмуртии организована проверка в связи с гибелью шестерых жителей Сарапула ядовитым веществом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления, больницами, полицией и контрольно-надзорными органами законодательства о противодействии обороту ядовитых веществ, профилактики алкоголизации жителей, - говорится в сообщении.
По результатам первичных проверок установлено, что у погибших жителей нет несовершеннолетних детей , оставшихся без попечения родителей. Также установлено, что одна из погибших была лишена родительских прав, ребенок находится под опекой в другом городе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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