2020-04-12T12:49:39+03:00
Происшествия

Прокуратура Удмуртии проведет проверку в связи с гибелью 6 жителей Сарапула

Они отравились веществом не предназначенным для употребления в пищу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Прокуратурой Удмуртии организована проверка в связи с гибелью шестерых жителей Сарапула ядовитым веществом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

- Прокуратура проверит соблюдение органами местного самоуправления, больницами, полицией и контрольно-надзорными органами законодательства о противодействии обороту ядовитых веществ, профилактики алкоголизации жителей, - говорится в сообщении.

По результатам первичных проверок установлено, что у погибших жителей нет несовершеннолетних детей , оставшихся без попечения родителей. Также установлено, что одна из погибших была лишена родительских прав, ребенок находится под опекой в другом городе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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