2020-04-12T13:23:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Пособие по безработице в Ижевске 2020: когда начнут выплачивать и кому положены

На вопрос ответила министр соцполитики и труда Удмуртии
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ульяна КолмогороваФото: Ульяна Колмогорова
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27 марта правительством России принято постановление «О размерах минимальной и максимальной величины пособия по безработице на 2020 год». В связи с этим с 30 марта 2020 года в Удмуртии увеличился максимальный размер пособия по безработице (с 8000 руб. до 12130 рублей).

Министр соцполитики и труда республики рассказала, кому будут выплачивать пособие и когда из-за ситуации с пандемией коронавируса.

- Выплаты будут назначаться безработным гражданам, потерявшим работу после 1 марта 2020 года, при этом пособие будет назначаться автоматически по верхней планке, то есть в размере минимального размера оплаты труда – 12 130 рублей – это федеральный размер, плюс 15% – уральский коэффициент для нашей территории, - отметила Татьяна Чуракова.

При этом всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года в апреле, мае и июне планируется выплачивать пособие по безработице автоматически по верхней планке (в размере МРОТ – 12 130 рублей). В настоящее время Минтрудом России готовятся проекты нормативно-правовых актов по данному поручению Президента России.

А семьям с детьми, где родители временно безработные, предлагается помимо пособия по безработице на ближайшие три месяца (апрель, май, июнь) дополнительно выплачивать ещё по 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

Жители Удмуртии могут подать заявление для постановки на учет в центр занятости можно дистанционно.

- Можно обратиться на интерактивный портал центра занятости, подать заявление. После этого на каждого из заявителей выйдет наш сотрудник и уточнит детали и определит, скан каких документов нужно будет также направить в центр занятости, – уточнила Татьяна Юрьевна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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