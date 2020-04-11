2020-04-11T17:51:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Как не нарваться на штраф по дороге в больницу во время самоизоляции в Ижекске?

Отвечает МВД России по Удмуртии
Дмитрий Бикин
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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К нам часто обращаются читатели с вопросом о том, можно ли нарушать режим самоизоляции, если направляешься в больницу, но при этом не сможешь подтвердить это документами.

– Нахожусь на больничном, живу от районной больницы на расстоянии 28 км, как мне попасть к хирургу, не нарушая распоряжение главы региона? – волнуется женщина.

В пресс-службе МВД России по Удмуртии рассказали, что если человек направляется в больницу, то подойдет любая бумага, выданная врачом – справка, направление, рецепт – все, что доказывает ваше с ним общение.

– Если запись происходила дистанционно, можно распечатать документ или показать его на экране смартфона. Если идете на первый прием, и никаких документов при себе нет – объясните, что это первый прием. Это уже частные случаи, – объяснил руководитель пресс-службы Ильдар Салимуллин.

Напомним, что за нарушение режима самоизоляции в Удмуртии недавно увеличили штрафы. А по состоянию на вечер 11 апреля, в республике зарегистрировано уже 13 случаев заражения. Два мунобразования закрыты на карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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