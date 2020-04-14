Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции
В Удмуртии 633 человека, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции. Об этом на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса 14 апреля сообщил министр связи Тимур Меджитов.
- Если гражданин систематически удаляется от своего места жительства - он попадает в поле зрения. По данным сотовых операторов, 633 человека, вернувшиеся из-за рубежа, нарушили правила обязательной 14-дневной самоизоляции. Они удалялись от своего места жительства не менее чем на 500 метров, - отметил министр.
По словам Тимура Меджитова, всех этих граждан обзванивали. 404 человека выслушали сообщение до конца, а вот 229 человек не дослушали и бросили трубку. Их будут прозванивать дополнительно.
Напомним, 15 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии.
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27 заболевших COVID-19 в Удмуртии: как будет развиваться ситуация.- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии - Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог - Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.
ИСТОЧНИК KP.RU
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