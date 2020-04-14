2020-04-14T16:26:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Автобусное сообщение до одного из городов в Удмуртии временно прекратили

Меры приняты до 30 апреля 2020 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Дневные автобусы до Можги (Удмуртия) приостановили свое движение в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Так, до 30 апреля 2020 года в будни с 10:00 до 15:00 не будет пассажирских перевозок. Восстанавливать сообщение планируется в зависимости от ситуации с заболеванием в республики.

Напомним, за вторник 14 апреля число заболевших коронавирусом в Удмуртии выросло до 42 человек (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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