Автобусное сообщение до одного из городов в Удмуртии временно прекратили

14 Апр 2020 2020-04-14T16:26:18+03:00

Меры приняты до 30 апреля 2020 года

Изменить размер текста: A A

Дневные автобусы до Можги (Удмуртия) приостановили свое движение в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Так, до 30 апреля 2020 года в будни с 10:00 до 15:00 не будет пассажирских перевозок. Восстанавливать сообщение планируется в зависимости от ситуации с заболеванием в республики.

Напомним, за вторник 14 апреля число заболевших коронавирусом в Удмуртии выросло до 42 человек (подробнее).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове.

- Теперь все жители приехавшие в Удмуртию из Москвы или Санкт-Петербурга должны обязательно уйти на самоизоляцию.

- Въезд и выезд ограничат в городах Удмуртии.

- Глава Удмуртии из-за распространения коронавируса запретил ходить в церкви.

ИСТОЧНИК KP.RU