Коронавирус в Удмуртии, последние новости 14 апреля 2020 года: увеличение количества заболевших до 42 человек
14 апреля в Удмуртии количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 42 человек. Об этом сообщил глава республики на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса (подробнее).
Что еще произошло:
- Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове.
- Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии. Конкурс объявил глава республики.
- Данные на утро 14 апреля - 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии.
- Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции.
- Автобусное сообщение до одного из городов в Удмуртии временно прекратили.
А ЕЩЕ:
"Комсомолка" продолжает онлайн-марафоны. Для того, чтоб понять как развивалась и будет развиваться ситуация в дальнейшем, мы пригласили на прямую линию ряд экспертов.
- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии
- Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог
- Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.
27 заболевших COVID-19 в Удмуртии: как будет развиваться ситуация.- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии - Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог - Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.
ИСТОЧНИК KP.RU
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