Коронавирус в Удмуртии, последние новости 14 апреля 2020 года: увеличение количества заболевших до 42 человек

14 апреля в Удмуртии количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 42 человек. Об этом сообщил глава республики на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса (подробнее).

Что еще произошло:

- Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове.

- Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии. Конкурс объявил глава республики.

- Данные на утро 14 апреля - 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии.

- Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции.

- Автобусное сообщение до одного из городов в Удмуртии временно прекратили.

А ЕЩЕ:

"Комсомолка" продолжает онлайн-марафоны. Для того, чтоб понять как развивалась и будет развиваться ситуация в дальнейшем, мы пригласили на прямую линию ряд экспертов.

- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии

- Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог

- Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.