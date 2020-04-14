2020-04-14T20:31:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Удмуртии, последние новости 14 апреля 2020 года: увеличение количества заболевших до 42 человек

Рассказываем новости за день
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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14 апреля в Удмуртии количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 42 человек. Об этом сообщил глава республики на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса (подробнее).

Что еще произошло:

- Коронавирус вышел за пределы Ижевска: первый случай заражения зарегистрировали в Глазове.

- Дом с высокой культурой самоизоляции выберут в Удмуртии. Конкурс объявил глава республики.

- Данные на утро 14 апреля - 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Удмуртии.

- Более 600 жителей Удмуртии, которые вернулись из заграницы, нарушили режим самоизоляции.

- Автобусное сообщение до одного из городов в Удмуртии временно прекратили.

А ЕЩЕ:

"Комсомолка" продолжает онлайн-марафоны. Для того, чтоб понять как развивалась и будет развиваться ситуация в дальнейшем, мы пригласили на прямую линию ряд экспертов.

- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии

- Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог

- Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.

27 заболевших COVID-19 в Удмуртии: как будет развиваться ситуация.- Марина Витальевна Петренко, заместитель главного врача по лечебной части Республиканской клинической инфекционной больница Министерства здравоохранения Удмуртии - Андрей Петрович Кондрахин, клинический фармаколог - Евгений Николаевич Мельник, врач-эпидемиолог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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