Как ижевчанам продлить водительские права в режиме самоизоляции?
Многие ижевчане задаются вопросом: как в условиях самоизоляции продлить водительские права? Несмотря на рекомендации оставаться дома, многим приходится ездить на работу, а некоторые планируют самоизолироваться на даче, куда нужно уехать на машине.
Начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев объяснил, что делать, если заканчивается срок водительских прав
Как пояснил Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, просроченные права автоматически продлят на три месяца. Он рассказал об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+).
- Президент России Владимир во всеуслышание объявил, что по окончании действия срока водительского удостоверения срок продлевается на три месяца. Это действует и в Удмуртской Республике. Можно ездить даже с просроченным удостоверением, - прокомментировал Руслан Набиев.
При этом обмен водительских удостоверений продолжается. Записаться на обмен документа можно через портал «Госуслуги».
Также начальник управления ГИБДД сообщил, что сдать в первый раз на права сейчас нельзя. Школы, где можно получить практические навыки, сейчас не работают. Поэтому с понедельника, 20 апреля, сдать экзамен на права в первый раз будет нельзя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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