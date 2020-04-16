2020-04-16T17:30:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Как ижевчанам продлить водительские права в режиме самоизоляции?

Продолжаем отвечать на вопросы ижевчан
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Многие ижевчане задаются вопросом: как в условиях самоизоляции продлить водительские права? Несмотря на рекомендации оставаться дома, многим приходится ездить на работу, а некоторые планируют самоизолироваться на даче, куда нужно уехать на машине.

Начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев объяснил, что делать, если заканчивается срок водительских прав

00:00
00:00

Как пояснил Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, просроченные права автоматически продлят на три месяца. Он рассказал об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+).

- Президент России Владимир во всеуслышание объявил, что по окончании действия срока водительского удостоверения срок продлевается на три месяца. Это действует и в Удмуртской Республике. Можно ездить даже с просроченным удостоверением, - прокомментировал Руслан Набиев.

При этом обмен водительских удостоверений продолжается. Записаться на обмен документа можно через портал «Госуслуги».

Также начальник управления ГИБДД сообщил, что сдать в первый раз на права сейчас нельзя. Школы, где можно получить практические навыки, сейчас не работают. Поэтому с понедельника, 20 апреля, сдать экзамен на права в первый раз будет нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Административную ответственность за нарушение требований повышенной готовности установили в Удмуртии.

- «У одного из семи прибывших была температура»: глава Удмуртии рассказал о контроле за въезжающими.

- Два жителя Удмуртии с коронавирусом скончались в больнице.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим повышенной готовности в Удмуртии: можно ли выехать за границы республики
32-летнего жителя Удмуртии подозревают в убийстве односельчанина
Как ижевчанам продлить водительские права в режиме самоизоляции?
В одном из гаражных кооперативов в Удмуртии обнаружили тела двух молодых людей
Стоит ли ожидать в Удмуртии повышение заболеваемости мышиной лихорадкой?
Три жителя Удмуртии погибли при пожаре дома
Административную ответственность за нарушение требований режима повышенной готовности установили в Удмуртии
Ижевск претендует на получение почетного звания «Город трудовой доблести»
Нового председателя Госсовета Удмуртии выбрали депутаты
Жителя Удмуртии и жителя Татарстана задержали за сбыт наркотиков
«У одного из семи прибывших в Удмуртию была температура»: глава республики рассказал о контроле за въезжающими
Два жителя Удмуртии с коронавирусом скончались в больнице
Более 100 тысяч рублей похитили у ижевчанки
На улице Оружейника Драгунова в Ижевске ограничат движение до июня
На трассе Удмуртии начался ремонт дороги по нацпроекту
Жительница Удмуртии приняла участие в программе «Давай поженимся»
«Все опоздали»: пропавшую бабушку в Удмуртии нашли мертвой
Четыре новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Удмуртии
«Осталось двое маленьких детей»: житель Удмуртии подозревается в убийстве супруги