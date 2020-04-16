Как ижевчанам продлить водительские права в режиме самоизоляции?

16 Апр 2020 2020-04-16T17:30:47+03:00

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Многие ижевчане задаются вопросом: как в условиях самоизоляции продлить водительские права? Несмотря на рекомендации оставаться дома, многим приходится ездить на работу, а некоторые планируют самоизолироваться на даче, куда нужно уехать на машине.

Начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев объяснил, что делать, если заканчивается срок водительских прав 00:00 00:00

Как пояснил Руслан Набиев, начальник Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, просроченные права автоматически продлят на три месяца. Он рассказал об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+).

- Президент России Владимир во всеуслышание объявил, что по окончании действия срока водительского удостоверения срок продлевается на три месяца. Это действует и в Удмуртской Республике. Можно ездить даже с просроченным удостоверением, - прокомментировал Руслан Набиев.

При этом обмен водительских удостоверений продолжается. Записаться на обмен документа можно через портал «Госуслуги».

Также начальник управления ГИБДД сообщил, что сдать в первый раз на права сейчас нельзя. Школы, где можно получить практические навыки, сейчас не работают. Поэтому с понедельника, 20 апреля, сдать экзамен на права в первый раз будет нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU