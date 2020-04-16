2020-04-16T17:40:28+03:00
Общество

Режим повышенной готовности в Удмуртии: можно ли выехать за границы республики

С 17 апреля в регионе начнет работать 30 стационарных постов на границах
Анастасия Захарова
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Фото: Ярослав СеменовФото: Ярослав Семенов
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Сразу несколько районов Удмуртии было решено закрыть на карантин из-за распространения коронавируса. Начальник управления ГИБДД МВД по республики Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107,6 ФМ, 12+) рассказал, как можно будет передвигаться по региону.

- На границах Удмуртии с 17 апреля начнет работать 30 стационарных постов. Основная задача сотрудников ГИБДД - выявлять лиц, которые въезжают в Удмуртию. Никаких ограничений на въезд и выезд накладывать не будем. Единственное, мы будем максимально регистрировать тех людей, которые будут планировать остаться в республике.

Начальник Управления ГИБДД по Удмуртии Руслан Набиев объяснил, что делать, если заканчивается срок водительских прав

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По словам начальника ГИБДД, работы по выписыванию штрафов не планируется вести. Цель - выявить тех, кто приехал из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

Также сотрудники ГИБДД будут проверять справки, которые подтверждают, что жители могут ездить по работе. Запрещать горожанам , которые ездят в аптеки, магазины и на огороды не будут.

-Если люди планируют выезд за пределы населенных пунктов или в пределах населенных пунктов, они должны понимать, что могут возникнуть определенные трудности. Нужно будет просчитывать время прибытия. Ездить можно, внутри региона никаких ограничений не вводится жестких, - пояснил Руслан Набиев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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