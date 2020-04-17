2020-04-17T08:39:11+03:00
Общество

Первую в Удмуртии тройню в этом году выписали из больницы

Дети появились на свет в перинатальном центре
Анастасия Захарова
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Фото: архив КПФото: архив КП
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В Удмуртии выписали первую тройню из перинатального центра. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время традиционной прямой линии.

- Из перинатального центра выписана первая тройня. 7 февраля родились три мальчика - Адам, Таир и Дамир. На днях их выписали домой, - рассказал глава Удмуртии.

Также во время прямой линии обсуждались проблемы дистанционного обучения и меры социальной поддержки.

Глава Удмуртии отвечает на вопросы о дистанционном образовании и мерах соцподдержки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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