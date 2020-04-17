Первую в Удмуртии тройню в этом году выписали из больницы
В Удмуртии выписали первую тройню из перинатального центра. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов во время традиционной прямой линии.
- Из перинатального центра выписана первая тройня. 7 февраля родились три мальчика - Адам, Таир и Дамир. На днях их выписали домой, - рассказал глава Удмуртии.
Также во время прямой линии обсуждались проблемы дистанционного обучения и меры социальной поддержки.
Глава Удмуртии отвечает на вопросы о дистанционном образовании и мерах соцподдержки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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