Из-за распространения коронавируса в Удмуртии запретили охоту
В Удмуртии запретили охоту из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.
- Запрет введен в отношении любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий региона, - говорится в сообщении.
Постановление о запрете было принято 16 апреля. Охотников просят отнестись с пониманием и не нарушать режим самоизоляции и установленные ограничения охоты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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