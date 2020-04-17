Из-за распространения коронавируса в Удмуртии запретили охоту

17 Апр 2020 2020-04-17T09:31:48+03:00

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В Удмуртии запретили охоту из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- Запрет введен в отношении любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий региона, - говорится в сообщении.

Постановление о запрете было принято 16 апреля. Охотников просят отнестись с пониманием и не нарушать режим самоизоляции и установленные ограничения охоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU