2020-04-17T09:31:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Из-за распространения коронавируса в Удмуртии запретили охоту

Постановление было принято 16 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии запретили охоту из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

- Запрет введен в отношении любительской и спортивной охоты на водоплавающую и боровую дичь в период весенней охоты 2020 года на территории охотничьих угодий региона, - говорится в сообщении.

Постановление о запрете было принято 16 апреля. Охотников просят отнестись с пониманием и не нарушать режим самоизоляции и установленные ограничения охоты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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