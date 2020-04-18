18 Апр 2020 2020-04-18T12:00:06+03:00

Штрафы за нарушение режима самоизоляции – от 500 до 2 000 рублей для физических лиц. ФОТО: izh.ru

Изменить размер текста: A A

Соблюдение режима самоизоляции в Ижевске ежедневно проверяют около 600 полицейских. В рейдах также принимают участие представители районов, сообщают на сайте городской администрации.

В Индустриальном и Устиновском районах особых нарушений не выявлено. В некоторых отделах не оборудованы полосы для соблюдения дистанции между покупателями. С сотрудниками провели разъяснительные беседы и вынесены устные предупреждения. А на территории дома №289 на улице Удмуртской отсутствовала ограждающая лента на детской площадке. В адрес управляющей компании направлено требование об исправлении замечания.

Напомним, 16 апреля на региональном уровне ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции – от 500 до 2 000 рублей для физических лиц.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Глава Минздрава России призвал Удмуртию мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом

Закрытие городов Удмуртии на въезд и выезд из-за коронавируса: как разрешено перемещаться на машине и кому положены спецпропуска

«Оперативно выявили коронавирус»: глава Удмуртии рассказал о сознательных гражданах

ИСТОЧНИК KP.RU