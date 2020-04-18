Соблюдение режима самоизоляции в Ижевске ежедневно проверяют около 600 полицейских
Соблюдение режима самоизоляции в Ижевске ежедневно проверяют около 600 полицейских. В рейдах также принимают участие представители районов, сообщают на сайте городской администрации.
В Индустриальном и Устиновском районах особых нарушений не выявлено. В некоторых отделах не оборудованы полосы для соблюдения дистанции между покупателями. С сотрудниками провели разъяснительные беседы и вынесены устные предупреждения. А на территории дома №289 на улице Удмуртской отсутствовала ограждающая лента на детской площадке. В адрес управляющей компании направлено требование об исправлении замечания.
Напомним, 16 апреля на региональном уровне ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции – от 500 до 2 000 рублей для физических лиц.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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