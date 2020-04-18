2020-04-18T12:00:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Соблюдение режима самоизоляции в Ижевске ежедневно проверяют около 600 полицейских

В рейдах также участвуют представители районных администраций
Анастасия Волкова
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Штрафы за нарушение режима самоизоляции – от 500 до 2 000 рублей для физических лиц. ФОТО: izh.ruШтрафы за нарушение режима самоизоляции – от 500 до 2 000 рублей для физических лиц. ФОТО: izh.ru
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Соблюдение режима самоизоляции в Ижевске ежедневно проверяют около 600 полицейских. В рейдах также принимают участие представители районов, сообщают на сайте городской администрации.

В Индустриальном и Устиновском районах особых нарушений не выявлено. В некоторых отделах не оборудованы полосы для соблюдения дистанции между покупателями. С сотрудниками провели разъяснительные беседы и вынесены устные предупреждения. А на территории дома №289 на улице Удмуртской отсутствовала ограждающая лента на детской площадке. В адрес управляющей компании направлено требование об исправлении замечания.

Напомним, 16 апреля на региональном уровне ввели штрафы за нарушение режима самоизоляции – от 500 до 2 000 рублей для физических лиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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