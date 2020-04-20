Жителей Ижевска, которые не успевают заменить паспорт, не будут штрафовать
Горожан, которые не заменили вовремя паспорт из-за режима самоизоляции, не будут привлекать к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Также не будут штрафовать тех, кто не может вовремя зарегистрироваться по месту жительства или пребывания.
При этом сотрудники Управления по вопросам миграции МВД работают в штатном режиме. Посещать их рекомендуют по предварительной записи. Подать заявление можно через портал Госуслуг. Если посетить управление нужно лично, рекомендуется надевать маски и перчатки.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
250 ижевчан трудоустроят на время проведения месячника по благоустройству
Портреты героев Великой Отечественной войны появятся на остановках Ижевска
50-метровый бассейн планируют достроить в Ижевске к 2021 году
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Штрафы, ПДД, нововведения»