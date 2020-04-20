Жителей Ижевска, которые не успевают заменить паспорт, не будут штрафовать

20 Апр 2020 2020-04-20T06:27:10+03:00

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Горожан, которые не заменили вовремя паспорт из-за режима самоизоляции, не будут привлекать к административной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Также не будут штрафовать тех, кто не может вовремя зарегистрироваться по месту жительства или пребывания.

При этом сотрудники Управления по вопросам миграции МВД работают в штатном режиме. Посещать их рекомендуют по предварительной записи. Подать заявление можно через портал Госуслуг. Если посетить управление нужно лично, рекомендуется надевать маски и перчатки.

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ИСТОЧНИК KP.RU