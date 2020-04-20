Русский драматический театр в Ижевске заканчивает сезон досрочно

20 Апр 2020 2020-04-20T06:44:19+03:00

В афише остается только один спектакль

Изменить размер текста: A A

Русский драматический театр отменяет все свои спектакли апреля и мая. Об этом сообщается на странице театра в соцсетях.

-Дорогие зрители! С грустью должны признать, что встреча с вами откладывается до следующего сезона, - говорится на странице театра.

В афише пока остается спектакль «Зулейха открывает глаза» Башкирского театра драмы. Он состоится 27 мая.

Билеты можно будет вернуть по месту приобретения. Они будут действительны на спектакли театра до декабря 2020 года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителей Ижевска, которые не успевают заменить паспорт, не будут штрафовать

250 ижевчан трудоустроят на время месячника по благоустройству

Гостиницы и санатории Ижевска откроются для борющегося с коронавирусом медперсонала и волонтеров

ИСТОЧНИК KP.RU