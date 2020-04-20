«Вместе мы победим»: более 70 жителей Ижевска со своих балконов пели песни военных лет

20 Апр 2020 2020-04-20T08:59:30+03:00

Они запустили флешмоб и передали эстафету дальше

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Жители двора на улице Берша в Ижевске устроили флешмоб в честь победы в Великой Отечественной войне. Более 70 человек объединились, и каждый со своего балкона пел песни военных лет.

Солировали артисты театра фольклорной песни «Айкай» Татьяна и Михаил Леонтьевы - подхватывали соседи. Они исполнили самые популярные композиции - «Катюша», «Смуглянка» и, конечно же, Гимн России.

Фото: vk.com/aktivbersha

Эстафету по исполнению песен всем двором передали жителям Красногеройской, 103.

Кстати, о жителях музыкального двора показали сюжет в новостях по Первому каналу.

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- Елизавета Туктамышева не скучает на самоизоляции. Девушка поучаствовала в популярном флешмобе. Как всегда, с горячими снимками и чувством юмора.

Жители одного из дворов на улице Берша в Ижевске исполнили песни военных лет с балконов .

ИСТОЧНИК KP.RU