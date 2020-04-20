«По статистике у нас произошли расхождения»: глава Удмуртии прокомментировал заявление министра здравоохранения России

20 Апр 2020 2020-04-20T12:06:54+03:00

Ранее Михаил Мурашко призвал Удмуртию и несколько других регионов мобилизовать усилия по борьбе с коронавирусом

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Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко о мобилизации усилий по борьбе с коронавирусом.

- У нас с Министерством здравоохранения России по статистике произошли расхождения. У Михаила Альбертовича Мурашко были одни данные, он, основываясь на них, сделал такой комментарий, а у нас совершенно другие, причем кратно. Речь касалась в первую очередь коечного фонда, подключенного к кислороду, - отметил Александр Бречалов.

Напомним, в пятницу, на совещании с президентом России, Михаил Мурашко отметил несколько регионов, в том числе Удмуртию, в которых нужно усилить меры по борьбе с коронавирусом (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU