«По статистике у нас произошли расхождения»: глава Удмуртии прокомментировал заявление министра здравоохранения России
Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал заявление министра здравоохранения России Михаила Мурашко о мобилизации усилий по борьбе с коронавирусом.
- У нас с Министерством здравоохранения России по статистике произошли расхождения. У Михаила Альбертовича Мурашко были одни данные, он, основываясь на них, сделал такой комментарий, а у нас совершенно другие, причем кратно. Речь касалась в первую очередь коечного фонда, подключенного к кислороду, - отметил Александр Бречалов.
Напомним, в пятницу, на совещании с президентом России, Михаил Мурашко отметил несколько регионов, в том числе Удмуртию, в которых нужно усилить меры по борьбе с коронавирусом (подробнее).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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