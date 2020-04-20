«Пересидим карантин»: уроженец Ижевска принял участие во флешмобе со звездами
Певец Марк Юсим уроженец Ижевска принял участие во флешмобе со звездами. Он написал музыку к песне «Пересидим карантин», которую исполнили известные люди.
- Мы адресуем нашу новую песню «Пересидим карантин» всем, кто держится, всем, кто не унывает и ведёт активную жизнь и всем, кто уже устал или отчаялся. Мы вместе - и сейчас это важно ощутить. Даже на примере этой песни я ощутил, как нарастает энергия звука с каждым новым поющим, как становится легче от этого, - написал Марк.
Кстати, к флешмобу присоединилась и Удмуртия. Активисты Удмуртского Дома Дружбы народов сняли свою версию #пересидимкарантин на восьми языках.
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Музыкант из Ижевска принял участие во флешмобе со звездами #пересидимкарантин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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