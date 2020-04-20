«Пересидим карантин»: уроженец Ижевска принял участие во флешмобе со звездами

20 Апр 2020 2020-04-20T15:13:23+03:00

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Певец Марк Юсим уроженец Ижевска принял участие во флешмобе со звездами. Он написал музыку к песне «Пересидим карантин», которую исполнили известные люди.

- Мы адресуем нашу новую песню «Пересидим карантин» всем, кто держится, всем, кто не унывает и ведёт активную жизнь и всем, кто уже устал или отчаялся. Мы вместе - и сейчас это важно ощутить. Даже на примере этой песни я ощутил, как нарастает энергия звука с каждым новым поющим, как становится легче от этого, - написал Марк.

Кстати, к флешмобу присоединилась и Удмуртия. Активисты Удмуртского Дома Дружбы народов сняли свою версию #пересидимкарантин на восьми языках.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/774301" frameborder="0"></iframe> Музыкант из Ижевска принял участие во флешмобе со звездами #пересидимкарантин.

ИСТОЧНИК KP.RU