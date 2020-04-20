Дезобработку начали в парках и скверах Ижевска

20 Апр 2020 2020-04-20T16:33:06+03:00

Всего обработают более 15 объектов

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В Ижевске начали дезобработку в парках и скверах. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

- Скамейки, урны, фонари, поручни, детские площадки – все малые архитектурные формы обрабатываются средством ди-хлор, рекомендованным Роспортебнадзором. Также клининговая компания готова зайти на обработку детских площадок в дошкольных учреждениях. Фронт работ сейчас определяем совместно, - написал Олег Николаевич.

Специалисты начали обработку с Центральной площади, также работы пройдут в скверах Металлургов, Шувалова, Вишневом и Рябиновом. Всего обработка запланировала в более 15 объектах.

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ИСТОЧНИК KP.RU