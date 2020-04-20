Глава Удмуртии рассказал о состоянии заболевших коронавирусом
Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал, как себя чувствуют заразившиеся коронавирусом. Об этом он сообщил в прямом эфире.
- Из всех, кто находится на лечении, трое находятся в тяжелом состоянии, они уже поступили в больницы с тяжелыми заболеваниями. 31 человек в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном состоянии и 12 человек совсем без симптомов. При этом возрастной коридор - 30-60 лет, средний возраст заболевших 45 лет, 29 лиц старше 65 лет и трое детей от 1 до 17 лет, - отметил глава республики.
Отметим, на 20 апреля выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом (подробнее).
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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о состоянии заболевших коронавирусом..
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ИСТОЧНИК KP.RU
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