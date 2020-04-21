Первая онлайн-свадьба пройдет в Удмуртии
В Удмуртии впервые проведут свадьбу в онлайн режиме. Об этом сообщил глава республики в прямом эфире, где он отвечал на вопросы жителей.
- Они станут первой парой, чья свадьба пройдет в прямом эфире. Все желающие могут присоединиться к торжеству дистанционно. Чуть позже организаторы сообщат, на какой площадке будет трансляция, - рассказал глава региона.
Ранее житель Удмуртии, чья свадьба пройдет в онлайне, обратился к Александру Бречалову с просьбой решить проблему с заключением брака в режиме повышенной готовности. Торжество запланировано на 25 апреля.
Напомним, ЗАГСы в Ижевске продолжат работать, но с ограничениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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