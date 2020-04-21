2020-04-21T09:10:34+03:00
Общество

Первая онлайн-свадьба пройдет в Удмуртии

Она запланирована на 25 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии впервые проведут свадьбу в онлайн режиме. Об этом сообщил глава республики в прямом эфире, где он отвечал на вопросы жителей.

- Они станут первой парой, чья свадьба пройдет в прямом эфире. Все желающие могут присоединиться к торжеству дистанционно. Чуть позже организаторы сообщат, на какой площадке будет трансляция, - рассказал глава региона.

Ранее житель Удмуртии, чья свадьба пройдет в онлайне, обратился к Александру Бречалову с просьбой решить проблему с заключением брака в режиме повышенной готовности. Торжество запланировано на 25 апреля.

Напомним, ЗАГСы в Ижевске продолжат работать, но с ограничениями.

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Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о состоянии заболевших коронавирусом..

ИСТОЧНИК KP.RU

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