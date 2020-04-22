2020-04-22T10:34:41+03:00
Общество

С 22 апреля в Ижевске изменится расписание некоторых автобусов

Это связано с режимом самоизоляции
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске с 22 апреля изменится расписание некоторых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба АО ИПОПАТ.

Так, возобновляет работу маршрут №31 - троллейбусное кольцо: 06:31, 15:28, 16:28, 17:13, Рембытехника 05:47, 06:17(в парк), 07:10 (в парк), 16:09, 17:09 (в парк), 17:54 (в парк), ост. «Разворотное кольцо»: 06:05, 06:35 (до 9 Января) 16:27, 17:27 (до 9 Января), 18:12 (до 9 Января).

А также на маршрутах №331, 317 изменилось количество рейсов.

Подробнее об изменениях на пригородных маршрутах можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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