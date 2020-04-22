С 22 апреля в Ижевске изменится расписание некоторых автобусов
В Ижевске с 22 апреля изменится расписание некоторых автобусов. Об этом сообщает пресс-служба АО ИПОПАТ.
Так, возобновляет работу маршрут №31 - троллейбусное кольцо: 06:31, 15:28, 16:28, 17:13, Рембытехника 05:47, 06:17(в парк), 07:10 (в парк), 16:09, 17:09 (в парк), 17:54 (в парк), ост. «Разворотное кольцо»: 06:05, 06:35 (до 9 Января) 16:27, 17:27 (до 9 Января), 18:12 (до 9 Января).
А также на маршрутах №331, 317 изменилось количество рейсов.
Подробнее об изменениях на пригородных маршрутах можно посмотреть на сайте.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Полицейский из Удмуртии попал в ДТП в Дагестане.
- Сразу по нескольким позициям Удмуртия попала в рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом.
- Реконструкцию Нацбиблиотеки Удмуртии завершат в 2021 году.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»