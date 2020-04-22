Два пенсионера пострадали в ДТП в Ижевске
В Ижевске 21 апреля по улице Молодежная произошло ДТП с участием грузовика и «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
- 60-летний водитель машины «ВАЗ-2107» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «МАЗ» с полуприцепом, под управлением 34-летнего мужчины, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель и пассажир «легковушки» - 62-летняя женщина получили травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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