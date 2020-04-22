2020-04-22T11:19:17+03:00
Происшествия

Два пенсионера пострадали в ДТП в Ижевске

ДТП произошло 21 апреля
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Ижевске 21 апреля по улице Молодежная произошло ДТП с участием грузовика и «легковушки». Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

- 60-летний водитель машины «ВАЗ-2107» не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик «МАЗ» с полуприцепом, под управлением 34-летнего мужчины, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель и пассажир «легковушки» - 62-летняя женщина получили травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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