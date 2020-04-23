Продуктовый магазин в Ижевске закрыли из-за нарушений санитарных норм
В Ижевске из-за нарушения санитарных норм закрыли продуктовый магазин по улице Воровского. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.
- В ходе рейда по торговым точкам специалисты установили факт нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Так, в магазине не было дезинфицирующих средств, антисептик был просроченным, сотрудникам не измеряли температуру, не было графика уборки помещения, - отмечается в сообщении.
15 апреля деятельность магазина была приостановлена на неделю, материалы направлены в районный суд Ижевска. 21 апреля по решению суда магазин закрыт еще на 10 суток. Решение суда не вступило в законную силу.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- 3 случая бешенства у животных выявлено в Ижевске.
- Еще 10 пациентов с коронавирусом выздоровели в Удмуртии.
- В Воткинске зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»