Продуктовый магазин в Ижевске закрыли из-за нарушений санитарных норм

23 Апр 2020 2020-04-23T09:54:03+03:00

По решению суда магазин закрыли на 10 суток

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В Ижевске из-за нарушения санитарных норм закрыли продуктовый магазин по улице Воровского. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

- В ходе рейда по торговым точкам специалисты установили факт нарушения обязательных требований санитарного законодательства. Так, в магазине не было дезинфицирующих средств, антисептик был просроченным, сотрудникам не измеряли температуру, не было графика уборки помещения, - отмечается в сообщении.

15 апреля деятельность магазина была приостановлена на неделю, материалы направлены в районный суд Ижевска. 21 апреля по решению суда магазин закрыт еще на 10 суток. Решение суда не вступило в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU