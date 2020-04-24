За сутки у ижевчан было похищено более 270 тысяч рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T10:40:17+03:00

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23 апреля в полицию Ижевска поступило 11 заявлений местных жителей о хищении денег с банковских счетов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Так, большинство преступление совершены под предлогом защиты от незаконного перевода денег. Несколько случаев произошли под предлогами получения дополнительных бонусов и подарков от банков, - сообщает пресс-служба.

Общая сумма ущерба составила почти 277 тысяч рублей, возраст потерпевших от 22 до 63 лет. По всем фактам проводятся доследственные проверки.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Карантин в двух населенных пунктах Удмуртии могут снять уже в понедельник.

- Депутаты Гордумы Ижевска внесли поправки в муниципальный бюджет.

- Обязательную самоизоляцию в Удмуртии введут для всех приезжих.

ИСТОЧНИК KP.RU