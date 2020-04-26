2020-04-26T09:55:15+03:00
Общество

Месячник по благоустройству начался в Ижевске

Работы закончатся 30 мая
Анастасия Захарова
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Ижевчане, которых трудоустроят для проведения работ по благоустройству, будут зарабатывать 18 тысячИжевчане, которых трудоустроят для проведения работ по благоустройству, будут зарабатывать 18 тысячФото: Архив КП
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С 11 апреля по 30 мая в Ижевске будет проходить месячник по благоустройству. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Массовые субботники проводить не будут, но для уборки привлекут безработных горожан. Всего нужно 250 таких работников, 92 человека уже трудоустроены. Они выйдут на работу на следующей неделе. Также порядок в городе будут наводить подрядчики и управляющие компании.

Город продолжают дезинфицировать. Остановочные павильоны уже восьмикратно обработали надуксусной кислотой, ей же обработали 50% дорог. Также планируют дезинфицировать 15 общественных пространств. Работы уже провели на Центральной площади, в сквере Шувалова, в Открытом саду и на территории у Свято-Михайловского собора. Планируется также дезинфицировать прогулочные зоны детских садов. В графике уже есть 40 учреждений, в первую очередь - дежурные садики.

Сейчас уже успели:

- Вывезти 3600 куб.м мусора;

- Вывезти 8800 тонн смёта;

- Почистить 70% придомовых территорий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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