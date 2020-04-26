243 пациента лечатся в инфекционной больнице Ижевска на 26 апреля

26 Апр 2020 2020-04-26T10:41:18+03:00

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На 26 апреля под наблюдением находятся 429 человек, из них 62 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на Минздрав республики.

242 пациента находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении. Из них 17 детей.

О новых случаях выявления коронавирусной инфекции не сообщается. Накануне стало известно о девяти новых случаях заражения. По состоянию на 25 апреля было известно о 202 случаях коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU