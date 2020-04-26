243 пациента лечатся в инфекционной больнице Ижевска на 26 апреля
На 26 апреля под наблюдением находятся 429 человек, из них 62 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии со ссылкой на Минздрав республики.
242 пациента находятся в Республиканской клинической инфекционной больнице на стационарном лечении. Из них 17 детей.
О новых случаях выявления коронавирусной инфекции не сообщается. Накануне стало известно о девяти новых случаях заражения. По состоянию на 25 апреля было известно о 202 случаях коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
25 апреля в Удмуртии подтвердили 9 случаев заражения коронавирусом
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Месячник по благоустройству начался в Ижевске
Мужчина погиб в Удмуртии из-за обрушения крыши
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»