В Самару прибыл самолет из Таиланда с жителями Удмуртии на борту
В Самаре приземлился самолет из Таиланда с жителями Приволжского федерального округа, в том числе из Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.
-В списке пассажиров изначально значился 141 житель Иркутской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Красноярского края, Бурятии, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Однако позднее было объявлено, что попасть на рейс смогут все граждане России, - говорится в сообщении.
Всех прибывших отправят на обязательную самоизоляцию на две недели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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