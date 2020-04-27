В Самару прибыл самолет из Таиланда с жителями Удмуртии на борту

27 Апр 2020 2020-04-27T11:23:02+03:00

Всего на родину прилетели 141 житель страны

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В Самаре приземлился самолет из Таиланда с жителями Приволжского федерального округа, в том числе из Удмуртии. Об этом сообщает ТАСС.

-В списке пассажиров изначально значился 141 житель Иркутской, Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской областей, Красноярского края, Бурятии, Башкортостана, Татарстана и Удмуртии. Однако позднее было объявлено, что попасть на рейс смогут все граждане России, - говорится в сообщении.

Всех прибывших отправят на обязательную самоизоляцию на две недели.

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ИСТОЧНИК KP.RU