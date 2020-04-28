Усиление ветра ожидается в Удмуртии

28 Апр 2020 2020-04-28T15:31:18+03:00

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29 апреля в Удмуртии ожидается усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

- Днем 29 апреля местами по Удмуртии ожидается усиление северо-западного ветра, порывами 15-18 м/с. Ветреная погода сохранится и 30 апреля. По Удмуртии ожидается усиление ветра, порывами 15-18 м/с, - говорится в сообщении.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 29 апреля днем ожидается +6…+10 градусов, ночью +6 градусов, небольшой дождь.30 апреля по предварительному прогнозу, днем ожидается +8…+10 градусов, ночью +4 градуса, утром небольшой дождь, днем пасмурно.

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ИСТОЧНИК KP.RU