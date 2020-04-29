29 апреля на Центральной площади в Ижевске проверили состояние светомузыкального фонтана после зимы

29 Апр 2020 2020-04-29T17:46:12+03:00

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В Ижевске на Центральной площади проверили состояние светомузыкального фонтана. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртии.

- 29 апреля на площади специалисты запустили светомузыкальный фонтан после зимы. На данный момент его расконсервировали. Отмечается, что фонтан хорошо пережил зиму, полностью исправен и готов к запуску. Его планируют включать, как только установится положительная температура, и снимут режим самоизоляции, - говорится в сообщении.

Напомним, фонтан открыли 19 сентября 2019 года. Размер фонтана составляет 36х24 метра, высота струй достигает 12 метров (подробнее).

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Новый фонтан на Центральной площади Ижевска. Видео: www.instagram.com/ae67

ИСТОЧНИК KP.RU